Caos al termine della partita di calcio tra Cesena e Olbia, finita con la vittoria per 1 a 0 dei padroni di casa. Come si vede dalle immagini girate dai tifosi, il padre di Christian Shpendi, attaccante del Cesena, è entrato in campo e ha aggredito il portiere della squadra avversaria, Filippo Rinaldi, tentando di colpirlo con un pugno. L’uomo è stato bloccato dai giocatori e i dirigenti accorsi per fermare la violenza