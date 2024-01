“Caso Pozzolo? Questa nuova classe dirigente, si fa per dire, sta dando ai cittadini e all’opinione pubblica degli esempi e dei messaggi davvero devastanti. Tra gaffe e segni di sovra-potere, questo governo ne sta inanellando molti, dal treno di Lollobrigida al caso Pozzolo“. Così, ai microfoni di Immagini, su Radio24, la leader di +Europa Emma Bonino commenta la vicenda del deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, proprietario della pistola che ha ferito un 31enne durante una festa di Capodanno in provincia di Biella.

Bonino aggiunge sarcasticamente: “La signora presidente ha detto che ha chiesto il deferimento del deputato ai probiviri di Fratelli d’Italia, ma io mi domando se questo signor Pozzolo venisse con la pistola anche in Parlamento. In ogni caso, a me sembra un problema con valenza politica, differentemente da quello che pensa la signora Meloni”.

Altrettanto tagliente è l’analisi che Bonino fa della conferenza stampa della presidente del Consiglio, con frecciate anche ai giornalisti presenti e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Non so a chi si riferisca la signora Meloni quando parla di scenari opachi o di pressioni al governo. Non ne ho la più vaga idea. Chi sa parli. A me lei è sembrata molto abile ed evasiva nello schivare le domande dei giornalisti presenti che, tuttavia, con tutto il rispetto per la professione, non mi sono sembrati particolarmente agguerriti e sagaci. Anzi, il contrario“.

E chiosa: “In realtà, tutti sappiamo che nel 2024 i nodi verranno al pettine per tutta una serie di problematiche anche legate all’Europa. E a questo proposito sono rimasta allibita dal fatto che la parola Europa non figurasse negli interventi della signora Meloni – conclude – così come più tristemente sono stata colpita dal fatto che la questione europea non sia stata neppure citata dal presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno. E invece questo nostro destino, che va curato e rafforzato, secondo me, rimane l’unico destino possibile”.