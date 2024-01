Sacchi di carbone per la giunta comunale di Torino da un gruppo di cittadini e attivisti del comitato ‘Salviamo gli alberi di corso Belgio’ “per sanzionare malefatte e greenwashing dell’amministrazione“. Fra i destinatari l’assessore al Verde, Francesco Tresso, “per il progetto di abbattimento delle alberate dei corsi Umbria e Belgio”. La befana punisce anche l’assessora all’Ambiente, Chiara Foglietta, e il collega Mimmo Carretta per il progetto della Cittadella dello Sport. Carbone per l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, per il nuovo ospedale alla Pellerina, e per quello al Welfare Jacopo Rosatelli, “il cui silenzio vale come assenso su tutti quei progetti che mirano a intercettare i fondi del Pnrr senza preoccuparsi dei danni al benessere delle persone e degli altri esseri viventi. La Befana – concludono – non dimentica il sindaco Stefano Lo Russo, e auspichiamo che cambi le proprie idee in fatto di buona amministrazione del verde pubblico”.