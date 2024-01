La più giovane deputata della Nuova Zelanda, la 21enne Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, è diventata famosa in tutto il mondo per un particolare discorso che ha deciso di portare in Parlamento. In una seduta del 13 dicembre, che in questi giorni sta facendo il giro del mondo, la deputata ha infatti deciso di portare una Haka, la famosa danza Maori. In Aula la 21enne è stata seguita anche da alcuni colleghi che hanno intonato con lei l’Haka.