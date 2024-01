Due uomini sono stati soccorsi questa mattina dall’elicottero della Guardia costiera su una scogliera a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario (Grosseto), dopo che la loro imbarcazione aveva avuto un’avaria. Da quanto emerso la barca stava per schiantarsi sugli scogli visto anche il mare abbastanza agitato. I due a bordo si sono quindi buttati in mare e hanno raggiunto a nuoto la scogliera. Non potendo risalire hanno atteso i soccorsi. L’elicottero della Guardia costiera è giunto sul posto e con il verricello ha recuperato le due persone già in ipotermia e con varie escoriazioni, affidandoli poi ai sanitari della Croce rossa di Magliano in Toscana e Orbetello che li hanno trasporti al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello. ()