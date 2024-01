Ennesima sparatoria in una scuola americana. È accaduto in un istituto superiore di Perry, nell’Iowa, a nord-ovest della capitale Des Moines. Lo rendono noto i media locali informati dalla polizia, intervenuta sul posto, secondo cui ci sono tre feriti, tra i quali due studenti. La polizia ha identificato la persona che ha aperto il fuoco, che è probabilmente morta a causa di ferite che si sarebbe autoinflitto.

La sparatoria si è verificata nella mattinata del primo giorno di ritorno in classe dopo le vacanze invernali per i 1.785 studenti della Perry High School. L’allarme è scattato poco dopo le sette del mattino, orario locale, quando sono stati avvertiti i primi spari e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenute almeno cinque ambulanze, diverse unità di polizia, elicotteri di elisoccorso e vigili del fuoco. Anche l’Fbi sta aiutando la polizia locale nelle indagini.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Dallas ha confermato che è in corso un’indagine sulla sparatoria, ma ha precisato che al momento non sono disponibili altre informazioni. La polizia di Stato dell’Iowa dovrebbe tenere una conferenza alle ore 10 locali. La polizia ha confermato al Des Moines Register che la sparatoria è ormai conclusa, e alcuni testimoni hanno riferito al quotidiano di aver visto sparare anche contro il preside. Il presidente americano Joe Biden sta monitorando le notizie relative alla sparatoria, ha reso noto la Casa Bianca. Un funzionario dell’amministrazione è infatti in contatto con l’ufficio del governatore dell’Iowa.