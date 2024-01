In diretta dalla nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati la conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, convocata dopo il doppio rinvio dovuto ai problemi di salute della premier. Per la premier sono diversi i temi all’ordine del giorno su cui sono attese le domande dei cronisti, tra questi ci sono i rilievi del Colle, il Mes, i rapporti con Salvini, la candidatura alle Europee e il caso Pozzolo. La conferenza stampa è organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’associazione della Stampa parlamentare.