In soli due minuti a Milano è stata svaligiata una gioielleria. È accaduto nel centro della città la notte del 28 dicembre 2023. Il locale, la gioielleria “Only time Milano – Giangi orologi”, si trova in via San Gregorio, in zona Porta Venezia. I tre ladri sono riusciti a rubare almeno mezzo milione di euro tra orologi e gioielli contenuti all’interno di un cassaforte. Per forzare la porta i rapinatori hanno utilizzato un divaricatore idraulico, comunemente usato ad esempio dai Vigili del fuoco per aprire porte o lamiere durante o dopo gli incendi.

Il colpo, come raccontato da MilanoToday, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Nel video, pubblicato dalla pagina Instagram Milanobelladadio, si vedono i tre uomini – tutti a volto coperto – mentre fanno accesso nel negozio e poi scappano a bordo di un’auto. All’arrivo della Polizia il gruppo era già fuggito. Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti, che potrebbero procedere proprio grazie ai frame ripresi dalle videocamere.