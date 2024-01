La notizia dello sparo dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo tiene banco non solo in Italia. Dalla BBC a El País, da Le Figaro al De Telegraaf, tutta la stampa estera racconta dello sparo del “deputato di Meloni” e della festa di Capodanno italiana finita in polemica (e in ospedale). E non senza imbarazzi. Se El País, storico quotidiano spagnolo, parla di “primo scandalo politico dell’anno per Giorgia Meloni”, i vari quotidiano europei raccontano anche le posizioni no-vax del deputato, ex membro della Lega di Salvini prima di entrare in Fratelli d’Italia.

Il colpo di pistola della notte di Capodanno fa quindi il giro dell’Europa, tra cronaca, polemiche e talvolta anche ironia. Non mancano i meme, anche critici – virale sui social quelli su Netanyahu, guerra in Ucraina e l’uso delle armi – ma anche notizie approfondite e polemiche sul sistema politico italiano: El Periodico, ad esempio, si sofferma sulla autorizzazione da parte di Pozzolo a eseguire il test della polvere da sparo seguito dal diniego a consegnare i vestiti, “forte dell’immunità di cui godono i parlamentari in Italia”.

Sui social si parla già di “pessima figura mondiale“, e intanto tabloid, siti e quotidiani internazionali titolano tutti sul “deputato di Meloni”, riportando la forte reazione dell’opposizione, ma anche il passato del deputato – e le sue uscite sessiste e pro-gun – e la mancata reazione di Meloni. E ancora su El País viene riportata l’espressione ironica del Movimento 5 Stelle, “legislatore pistolero“. Intanto, dopo giorni, il cognome del deputato resta un trend italiano su X/Twitter.