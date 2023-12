Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro di Vanessa Ballan dal duomo di Castelfranco Veneto dove ieri, venerdì 29 dicembre, si sono svolti i funerali della 27enne, uccisa da Bujar Fandaj, 41enne kosovaro. Tanta la commozione dei presenti e della famiglia della giovane. Davanti alla bara si sono fermati per un ultimo saluto il compagno Nicola Scapinello, sorretto da due persone, e i genitori che hanno voluto dare un ultimo saluto con un bacio sulla foto e sul feretro. Presente anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “È la seconda volta che vengo nel duomo di Castelfranco per un funerale: la prima volta fu per Iole Tassitani, un altro femminicidio, una rapita e uccisa nel 2007. Penso che, da un lato, si debbano inasprire ancora di più le pene, perché pensare che si possa addirittura prendere 10, 20, 30 anni di condanna e non restare in carcere a vita è grave. Dall’altro serve il lavoro di tutta la comunità”