Capodanno meneghino senza alcol in vendita: nel centro esteso di Milano saranno vietate la vendita e la distribuzione – anche gratuita – di bevande in bottiglie di vetro e lattina e in generale di tutti i superalcolici in tutti i punti vendita, dai baracchini ambulanti ai supermercati. L’ordinanza, pubblicata oggi sul sito del Comune, sarà in vigore dalle 18 di domenica 31 dicembre alle 6 di lunedì 1° gennaio e varrà in tutte le zone del comune limitate dalla circonvallazione esterna. “La mescita o la vendita delle bevande ‘alla spina’ – precisa Palazzo Marino in una nota – sarà consentita solo in contenitori di carta o di plastica. Mentre la consumazione in vetro sarà autorizzata solo per il servizio al tavolo all’interno dei locali (fermo restando il divieto di asporto all’esterno di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro e lattine)”.

Dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura due giorni fa, oggi il sindaco ha quindi firmato il provvedimento per la notte di San Silvestro, che si rivolge agli esercizi di vicinato, alle attività commerciali, ai pubblici esercizi, ai distributori automatici, al commercio ambulante o con posto fisso e agli street food presenti nell’area di Milano all’interno della cerchia filoviaria, cioè la cerchia della 90/91: viale Abruzzi, viale dei Mille, viale Piceno, viale Umbria, viale Isonzo, viale Toscana, viale Domenico Tibaldi, viale Cassala, viale Carlo Troya, viale Misurata, viale Ergisto Bezzi, viale Daniele Ranzoni, viale Bartolomé Esteban Murillo, viale Giovanni Migliara, viale Enrico Elia, viale Renato Serra, viale Monte Ceneri, cavalcavia Adriano Bacula, viale Luigi Bodio, viale Edoardo Jenner, viale Marche, viale Lunigiana e viale Brianza.