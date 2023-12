“Regalie e poco altro. Nulla sulla sanità, un vero schiaffo al sistema pubblico e ai suoi professionisti; nulla contro la povertà; zero per una buona occupazione nella transizione ecologica; nulla sui salari e nulla sulla crisi climatica; incentivi per produrre auto elettriche all’estero, altro che patriottismo; e poi l’inasprimento della Fornero che è il vero emblema di questa manovra che disattente le vostre stesse promesse, mette un cappio al collo del Paese e ci riporterà nell’incubo dell’austerità”. Lo ha detto in Aula Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, durante il dibattito sulla legge di Bilancio. Grimaldi ha elencato parte di quelle che ha definito “marchette” per istituti, centri sportivi, golf club (ad Asiago) e in generale aree da cui sono stati eletti parlamentari e ministri della maggioranza di centrodestra.