“Ci saranno nuovi ingressi nei prossimi giorni, a livello parlamentare, regionale ed europeo. Tutta questa nostra presenza, aver raggiunto 100mila iscritti, il ruolo da protagonisti della politica italiana, evidentemente da fastidio a qualcuno, registriamo attacchi dalle forze di sinistra, dai 5stelle e dal maggior giornale di riferimento per la sinistra, il che dimostra che godiamo di ottima salute. Forse per aumentare le copie ed evitare l’emorragia che arriva da quel giornale pensano di intimorirci con attacchi. Più lo fanno e più ci rafforzano. Noi andremo avanti per la nostra strada, continueremo a difendere i valori cristiani, liberali, riformisti, noi siamo il Partito Popolare Europeo in Italia”. Così Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, durante la presentazione dell’intergruppo FI Noi Moderati in Consiglio regionale Lazio presso la Camera dei Deputati.