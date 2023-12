L’esplosione di un petardo in pieno centro a Firenze ha causato il danneggiamento di alcuni vetri delle abitazioni. Lo scoppio è stato avvertito martedì intorno alle ore 20 in Sdrucciolo de Pitti, strada che collega piazza de’ Pitti con via Maggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze e il personale della Toscana Energia per le necessarie verifiche, perché inizialmente si era ipotizzata una fuga di gas. Dalle indagini e analisi della squadra dei Vigili del fuoco sembra infatti che si sia trattato dell’esplosione di un petardo, probabilmente di grosse dimensioni. La percezione dello scoppio, forse anche a causa della ridotta dimensione della strada, è stata infatti allarmante: “Il botto è stato così forte che più che un semplice petardo, credo si possa quasi parlare di una bomba carta”, ha riferito al Corriere fiorentino il ristoratore all’angolo, che per primo ha chiamato i soccorsi. Per la messa in sicurezza dei vetri dei palazzi, infranti a causa dell’impatto, si è reso necessario l’intervento di un’autoscala, e la strada è stata quindi chiusa al traffico di auto e pedoni per alcune ore, ma una volta emerso che non c’erano pericoli la viabilità è stata ripristinata.