“È normale il giorno di natale la metro chiusa a Roma? Ma capitale di che, Siamo un Paese senza speranze”, scrive Fabio su X, mentre Francesco rincalza: “Roma la capitale d’Italia che vuole essere una capitale Europea, chiude la metro per la pausa pranzo!”. Stess poi ne fa una questione geografica e di scolarizzazione: “Io sono in nord Italia e ho preso un treno alle ore 13 di oggi, 25 dicembre. Secondo te io dovrei fare a meno della metro di Roma (unico mezzo pseudo funzionante sulla città) perché questi devono mangia? A Rega se non ve va de lavora a Natale, pigliate na laurea e fate altro”, si legge sempre sul social di Elon Musk. Dove infuria la rinnovata polemica sulla chiusura dalle 13 alle 16.30 della metropolitana di Roma il giorno di Natale. Rinnovata perché l’orario natalizio è da tempo quello che è. E puntualmente ogni anno manda la gente fuori dai gangheri.

Tuttavia va detto, a proposito del divario Nord-Sud, che a Milano a Natale la metro chiude alle 19.30 e non viene effettuato il servizio notturno. Quanto alle capitali europee, a Londra i mezzi pubblici si fermano completamente il giorno di Natale. A Parigi la frequenza è ridotta e a Madrid funzionano solo poche linee e a orario ridotto. “Si ma a Londra tutto il resto dell’anno la macchina la puoi pure vendere per quant’è estesa la metro. Ma davvero vogliamo paragonare le metro di Roma e Londra? E su”, ribatte Marco sempre su X. Valeria parte da qui: “Tutti scandalizzati per la pausa dei mezzi pubblici nelle ore di pranzo e cena il giorno di #Natale e nessuno che fiata sul disservizio quotidiano di metro, autobus e trenini e sulla totale assenza di vero piano di mobilità pubblica sostenibile #atac”, scrive allegando due video di banchine affollate come non mai. Vita quotidiana dei romani.