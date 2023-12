Una carovana di oltre 10.000 migranti è partita domenica, giorno della vigilia di Natale, dal confine meridionale del Messico per fare pressione in vista della visita della delegazione americana per affrontare la crisi migratoria. I migranti, di 24 nazionalità (tra le altre Honduras, Guatemala, Haiti, Cuba, Venezuela) si sono avviati a piedi dalle loro città risalendo verso nord. Lungo il tragitto si stanno aggregando sempre più persone e si stima che nella giornata di martedì 26 dicembre possano raggiungere le 15 mila unità.