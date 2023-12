Un’esplosione è avvenuta a bordo di una nave cisterna adibita al trasporto di combustibili nel porto di Mumbasa, in Kenya. Sulla East Wind II, battente bandiera del Gabon, in seguito all’esplosione è scoppiato un incendio, che è stato domato dai vigili del fuoco. Nell’incidente una persona è rimasta ferita. La polizia ha aperto un’indagine per sondare le cause dell’incidente.