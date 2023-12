È di tre morti il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto il giorno di Natale lungo la strada provinciale 131, a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Il violento scontro tra due autovetture è avvenuto poco dopo le 16.30. Intervenuti sul luogo dell’incidente, i Vigili del fuoco hanno estratto da una vetture che si era incendiata il corpo di un uomo per il quale, però, non c’è stato nulla da fare. Anche per altre due persone che viaggiavano a bordo della secondo auto il personale sanitario ha solo potuto constatarne il decesso.

Secondo quanto si apprende, le vittime sarebbero tutte della zona e si tratta di un uomo di 58 anni, una coppia di giovani entrambi 29enni. Le cause dello scontro sono ancora da accertare e dopo l’incidente la circolazione stradale è stata bloccata. Sul posto, oltre ai i Vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della compagnia Borgo San Lorenzoe il personale del 118.