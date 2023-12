Una vendetta per un tradimento da parte del marito, poi la confessione davanti alla polizia: “Buonasera, sono venuta a costituirmi, perché ho appena tagliato il pene a mio marito”, ha detto la donna, presentandosi in questura insieme al fratello, come trascritto nel verbale. Nel quale ha anche specificato come è arrivata a compiere il gesto che ha causato il ricovero in ospedale dell’uomo, 39 anni, in condizioni di salute non note.

È accaduto in Brasile, ad Atibaia, una sessantina di chilometri da San Paolo. La donna ha raccontato che tutto è avvenuto nella loro casa. Nel giorno del suo compleanno, ha spiegato alla polizia, è stata informata del tradimento del marito con la nipote, un’adolescente di quindici anni. Per questo è scattato il suo piano: ha affermto di aver eccitato il marito e di avergli legato le mani con le mutande durante il rapporto sessuale.

Quindi ha tagliato il pene dell’uomo con un rasoio e, una volta fotografato l’organo con il cellulare, lo ha gettato nel wc e ha tirato lo sciacquone. Quindi ha chiamato il fratello e insieme a lui è andata a confessare il delitto al più vicino commissariato di polizia, dove è stata in seguito arrestata.