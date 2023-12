Un pranzo offerto a chi ne ha bisogno, ai senza fissa dimora, tra le vetrine dei grandi marchi, in mezzo a chi corre per qualche regalo dell’ultimo momento, nel pieno centro di Milano, nella galleria Vittorio Emanuele II. Doveva essere una bella iniziativa benefica della vigilia di Natale invece l’evento ha avuto un retrogusto amaro. Sì perché alla fine del banchetto, organizzato dalla pagina social Milanobelladadio in collaborazione con la Onlus ProTetto, sono arrivati i vigili che hanno multato uno degli organizzatori, il responsabile di ProTetto. Il motivo? Occupazione abusiva, da “risanare” con 231 euro di multa.

Il fatto è avvenuto oggi, appunto, a Milano ed è stato raccontato via social dalla pagina dedicata a Milano. “La strada è dei senzatetto e per questo motivo abbiamo organizzato un pranzo in strada con loro e con chi li aiuta”, ha spiegato a La Repubblica il fondatore della pagina Milanobelladadio Giovanni Santarelli.

“Oggi ci troviamo nelle vie dello shopping ma la verità è che non servono oggetti costosi per essere felici. Basta poco: un tavolo, un bicchiere di vino e qualche amico… c’è anche l’albero (un po’ particolare). Questa è la nostra idea di felicità”, ha detto ancora Santarelli che ha organizzato il tutto con una Onlus che, come si legge sul sito ufficiale, ha l’obiettivo sociale di voler aiutare i senza fissa dimora e le famiglie in difficoltà a reddito zero, ma anche tutte quelle persone che vivono in uno stato di grande precarietà.

Nonostante il finale amaro, il pranzo non autorizzato, è stato accolto con gioia da tutti i partecipanti. Sul canale Instagram di Milanobelladadio si possono vedere alcuni video del pranzo. Un vero momento di festa e condivisione. Una signora, sorridente di fronte alla videocamera, racconta le proprie origini, e felice del pranzo, afferma: “C’è tutto, c’è pure l’amore. Cosa vogliamo di più?”. “Abbiamo mangiato da stella Michelin”, commenta invece uno dei volontari di Pro Tetto. Il cibo è stato infatti offerto da Schiscetta di Cucchiari 1 in Zona Cenisio, dal ristorante Montesoprano di Zona Navigli e Porta Romana e dal Chiosco Squadre Calcio di Piazza Castello e si è concluso con un caffè offerto dal ristorante di Carlo Cracco, davanti al quale era stato organizzata la tavolata.

Foto/Milanobelladadio