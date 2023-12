Protesta in Aula del Senato, dove oggi si vota la manovra. Nel mirino dei 5 stelle finisce il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, contro cui i pentastellati alzano cartelli con su scritto ‘Gasparri querelaci tutti’, riferiti alle querele annunciate dal capogruppo di Forza Italia sul caso del suo incarico nella società Cyberealm. “Che bellezza, tanto non vi inquadrano”, ha ironizzato il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi aggiunto parole di censura per la protesta: “Credo che dopo tante belle parole ci sia stata una caduta di tono da parte del suo gruppo, una grossa caduta di tono che mi sento di censurare”, ha detto rivolto al presidente del gruppo M5s, Stefano Patuanelli.