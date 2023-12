Più squadre, più leghe, possibilità di qualificarsi in base al piazzamento dei campionati nazionali e dirette tv gratis. Subito dopo la sentenza della Corte Ue sull’abuso di posizione dominante di Fifa e Uefa, è arrivata la proposta di A22 Sports sul nuovo format della Superlega, definita “la competizione più affascinante del mondo”. Ecco funzionerà – nell’idea dei promotori – il “super” campionato d’europeo per club.

La più grande novità: 3 leghe, più squadre

Rispetto alla previsione iniziale di un campionato chiuso in stile NBA, la principale novità riguarda la previsione di un sistema aperto di promozioni e retrocessioni con una stagione regolare e una fase a eliminazione diretta. Le squadre partecipanti sarebbero 64, divise in tre leghe: la Star con 16 club suddivisi in due gruppi da 8; la Gold con 16 club suddivisi in 2 gruppi da 8 e la Blue con 32 club in 4 gruppi da 8.

Più partite garantite

La stagione regolare si svolgerebbe da settembre ad aprile con partite in casa e trasferta (in tutto 14 partite per ciascun club, 7 in casa e 7 in trasferta). La partecipazione sarà basata sul merito sportivo, senza membri permanenti. Le promozioni tra le leghe saranno annuali e l’accesso alla Lega Blue, il livello più basso della competizione, si baserà sui risultati ottenuti nel campionato nazionale.

I playoff

Per quanto riguarda la parte finale della stagione, in ogni lega si giocherà una fase a eliminazione diretta tra 8 club per determinare i campioni. Non ci sarà alcun aumento dei giorni delle partite in calendario oltre a quelli previsti dalle competizioni esistenti. Le partite saranno infrasettimanali e non interferiranno con il calendario delle partite dei campionati nazionali.

Il calcio gratis sul web

La parte di proposta più golosa per gli appassionati è quella legata alla fruizione delle partite da casa. La nuova Superlega ha subito fatto sapere che la trasmissione degli incontri avverrà in streaming su una piattaforma gratuita. Non è stato spiegato se sarà così solo in territorio europeo o anche negli altri continenti. Di certo, si tratterà di una rivoluzione.

Chi guiderà la Superlega?

A22 Sports ha inoltre rimarcato il fatto che la governance della Superlega spetterebbe direttamente ai club partecipanti, mentre Champions ed Europa League sono sotto l’egida Uefa. Il sistema, insomma, si avvicinerebbe a quello dell’Eurolega, la competizione di basket che da anni ormai ha soppiantato le competizioni europee per club organizzate dalla Fiba.