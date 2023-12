Ha aperto la porta all’uomo che l’ha aggredita accoltellata e uccisa mentre in casa c’era il marito. Vanessa Ballan, 27 anni, è morta così. Era incinta in attesa del secondo figlio. È stata trovata senza vita sulla porta di casa a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il cadavere era all’ingresso della sua abitazione quando un vicino, che poi ha dato l’allarme, lo ha visto. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Il compagno della donna, sotto choc, è stato sentito dai carabinieri di Treviso, che stanno indagando sul delitto. È stato lui a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l’omicida. L’arma del delitto non è stata trovata.

Al momento quindi è ricercato un uomo. Il presunto omicida risiede a Altivole, un Comune confinante con Riese, e sarebbe appunto una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, secondo le prime ricostruzioni, la vittima, gli ha aperto la porta. La coppia ha un figlio di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, e risiedeva da anni nella piccola frazione di Riese. Si tratta di un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari, e un negozio di parrucchiera.

Con il marito, Nicola Scapinello, la vittima si era trasferita a Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari. La 27enne lavorava come commessa in un supermercato della zona. Secondo quanto riporta LaPresse il compagno avrebbe tentato anche di rianimare la donna dopo aver chiamato i soccorsi del 118. Sul luogo del delitto sono presenti il pm di turno Michele Permunian, il medico legale Antonello Cirnielli e il colonnello Massimo Ribaudo, comandante provinciale dei carabinieri di Treviso.

Il numero dei femminicidi in Italia non si arresta. Erano 109 le donne uccise nel 2023, fino al 3 dicembre, di cui 90 in ambito familiare o affettivo, 58 quelle uccise da partner o ex partner.