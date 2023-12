Matteo Salvini arrivato ad Atreju incontra i giornalisti. Parla di tanti temi, ma quando arriviamo a chiedergli di Elon Musk e della gestazione per altri ‘reato universale’ secondo le intenzioni del governo, gestazione che Musk ha utilizzato per concepire sei dei suoi 11 figli, Salvini prima finge di non aver sentito e risponde ad un’altra domanda e poi dice: “Con Musk abbiamo parlato di altro”.