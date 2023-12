Non è la prima volta che Donald Trump si lascia andare a commenti e dichiarazioni contro i migranti che ogni anno cercano di entrare negli Usa (senza dimenticare l’intenzione di costruire una “trincea con serpenti e coccodrilli” ), durante un comizio in New Hampshire l’ex inquilino della Casa Bianca è apparso senza freni scivolando in una retorica razzista e xenofoba accusando le persone che attraversano il confine di “avvelenare il sangue degli Stati Uniti“. A Durham, a poche settimane dalla primarie dei repubblicani in Iowa, il tycoon – che deve affrontare una lunga sequela di guai giudiziari ma vuole nuovamente candidarsi, ha dichiarato “Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Stanno arrivando nel nostro Paese, dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo”. Affermazioni accompagnate dalla promessa che se tornerà alla Casa Bianca inasprirà le leggi sull’immigrazione del suo primo mandato.

Intanto la governatrice democratica dell’Arizona ha annunciato che invierà soldati della Guardia Nazionale nelle aree attorno alla frontiera con il Messico, accusando il governo di Joe Biden di “rifiutarsi di fare il proprio lavoro”. “Ancora una volta, il governo federale si rifiuta di fare il proprio lavoro per proteggere il nostro confine e mantenere le nostre comunità al sicuro”, ha attaccato Katie Hobbs sottolineando che “l’Arizona ha bisogno di risorse e manodopera per riaprire il valico di Lukeville, gestire il flusso di migranti e mantenere un ambiente sicuro e ordinato“. “Nonostante le continue richieste di assistenza, l’amministrazione Biden si è rifiutata di fornirci le risorse necessarie”, ha incalzato la governatrice. Hobbs la scorsa settimana ha inviato una lettera alla Casa Bianca chiedendo che la Guardia Nazionale sia schierata per riaprire il valico di Lukeville.

La crisi dei migranti giocherà un ruolo importante nelle elezioni presidenziali del prossimo anno.Biden sta cercando di trovare un compromesso tra i controlli più rigidi, chiesti da una parte degli americani, e le pressioni dell’ala più a sinistra dei democratici che vogliono un sistema più umano e Trump ha anche promesso che utilizzerà l’esercito per chiudere completamente il confine.