“Il problema del calo demografico in Italia è grave. Ma la dichiarazione di Elon Musk è assurda, perché sembrava che si sentisse Dio. ‘Italiani fate più figli’. Ma chi si crede di essere? Non è perché ha fatto i soldi, allora può venire in Italia a dirci cosa fare. Ma chi caccio è Elon Musk?”. Lo ha detto ieri il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, a margine della sua partecipazione ad Atreju, a Castel Sant’Angelo.