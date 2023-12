“Elly Schlein ha fatto bene a non andare ad Atreju? Io non sono mai andato ad Atreju, ormai non si fa più nessun dibattito in Parlamento, dobbiamo andare a farli nelle prigioni di Castel Sant’Angelo?”. Ad attaccare è Romano Prodi, lasciando il Forum sull’Europa del Pd. L’ex presidente del Consiglio ha continuato: “Poi chiamano persone così, ma lasciamo stare i nomi, il problema è il dibattito politico che deve essere riportato nelle sue sedi e non pescare qualcosa per fare uno show“.

Alle agenzie di stampa lo stesso Prodi aveva aggiunto: “Quando chiamate Musk o Vox vuol dire che vivete in un mondo diverso. Statevene nel mondo diverso”. L’ex premier ha anche attaccato Giorgia Meloni: “Ci sta isolando in Europa? Non ha ancora deciso se stare con Bruxelles o con Budapest. Sta tenendo il suo voto in sospeso per vedere quando sarà più necessario al momento delle elezioni, intanto però si perde la guida dell’Europa. In Europa c’è un nucleo forte e l’Italia ha sempre contribuito. Non ho mai pensato che l’Italia fosse il motore dell’Europa, ma è sempre stata decisiva”.