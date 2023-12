Non ci sono ancora notizie di Anastasia Ronchi: la sedicenne, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi, scomparsa a Pavia lo scorso mercoledì. Al momento della scomparsa, la sedicenne indossava un giaccone Woolrich nero con uno zaino viola con dei disegni e delle scarpe verdi. “Lei è Anastasia – ha scritto la sorella in una storia Instagram – si è allontanata dal proprio domicilio di Pavia nella giornata di ieri (mercoledì). È stata vista nei pressi della stazione di Pavia”. Secondo una prima segnalazione ricevuta, Anastasia era stata avvistata a Binasco, nel milanese, a circa 18 chilometri di distanza da Pavia. Segnalazione ritenuta credibile dalla sorella vista la propensione di Anastasia a camminare ma che non ha portato i risultati sperati. “Non ci sono sviluppi. Non abbiamo ricevuto dalle forze dell’ordine nessuna conferma di ritrovamento” ha detto in una storia Instagram Micol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Micol Ronchi (@micolronchi)

Anastasia era stata avvistata anche su un treno diretto a Genova e poi nei pressi della stazione di Genova Brignole. “In moltissimi mi state chiedendo se ci siano degli sviluppi per quanto riguarda la ricerca di mia sorella Anastasia e ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che ci state dando – ha aggiunto Micol Ronchi rivolgendosi ai suoi followers -. Non mi aspettavo che al mondo esistessero così tante persone per bene disposte a manifestarsi nel momento del bisogno”. La sorella di Anastasia si rivolge anche agli haters: “Gli utenti che volevano manifestarsi come il peggiore del mal di pancia, sotto le foto di mia sorella, riceveranno una garbata risposta nei prossimi giorni. Garbo che con me non hanno avuto”.

“Vogliamo solo che Anastasia torni a casa. Non siamo arrabbiati con lei e speriamo solo che si tratti di una bravata da sedicenne” dice la sorella all’Ansa. Da circa un mese la ragazza si era trasferita a Pavia dalla Toscana. “Altre segnalazioni dicono che è stata vista in Toscana. L’idea che mi sono fatta è che possa essere lì per tornare dai suoi amici, dopo aver resistito per tre settimane. Manifestava questa mancanza”. Con sé non ha né il telefono né soldi. Nessuna novità anche dal comando provinciale dei carabinieri di Pavia. Presumibilmente, secondo i militari, la ragazza sarebbe fuori dalla provincia di Pavia ma sono in corso tutti i dovuti accertamenti.