Da un anno considerato il “ministro ombra” del governo Meloni – è grande amico di Francesco Lollobrigida, che ovviamente ha incensato dal palco – Ettore Prandini ha fatto parlare di sé, poco tempo fa, per aver aggredito il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. Ad Atreju il presidente di Coldiretti, nell’elogiare la presidente del Consiglio e il ministro all’Agricoltura, ha tirato fuori una teoria la cui argomentazione – almeno in prima battuta – non ha rubato gli occhi in quanto a solidità scientifica: “Bere un bicchiere di vino rosso al giorno fa bene alla salute – ha detto – non è un caso che tra i centenari non ci sia nessun astemio“.