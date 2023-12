L’ad della Rai, Roberto Sergio, ha chiesto una relazione alla Direzione del Personale, a seguito delle polemiche sulle parole del direttore dell’approfondimento della tv di stato, Paolo Corsini che, aprendo la manifestazione di Atreju, ha attaccato Elly Schlein senza mai nominarla e rivendicato più volte di essere militante di Fratelli d’Italia. Ecco in un video alcuni passaggi in cui il giornalista elogia senza indugi il partito che definisce più volte “nostro”, prende in giro la leader del Pd Elly Schlein e attacca il Supebonus, uno dei provvedimenti simbolo del M5s