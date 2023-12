“Onestamente non capisco come ci si possa guardare allo specchio e sostenere una risoluzione che non condanna Hamas e neanche cita Hamas per nome. Ma ho un’idea. Se volete un cessate il fuoco vero, ecco il contatto: questo è il numero di telefono dell’ufficio di Hamas a Gaza, potete chiamare e chiedere di Yahya Sinwar. Dite ad Hamas di deporre le armi, di consegnarsi e di liberare gli ostaggi. Questo porterà a un cessate il fuoco che durerà per sempre”. Così il rappresentante permanente di Israele alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, durante la riunione d’emergenza dell’Assemblea Generale dell’Onu, mentre mostra un cartello con il numero di telefono di Hamas e la foto del suo leader.