“Noi stiamo certificando che questo governo è incapace e incompetente, io in campagna elettorale sono stato il primo a dire che nessuno deve distribuire patenti di legittimazione democratica. Se prendono i voti sono legittimati. Ma oggi dopo un anno di governo io sono tra i più consapevoli che occorre un’alternativa di governo perché stanno facendo disastri economici”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte ai microfoni di Rtl. “Bisogna ragionare su un tema più grande, stiamo portando il Pil a picco con due manovre di governo, la prima l’anno scorso si erano appena insediati ma con questa devono buttare giù la maschera – ha detto ancora – Non hanno introdotto una sola misura per la crescita. Il Pil è a picco. Meloni parla di gatto morto, ma le sue scelte sono un gatto nero per l’Italia. Ci sta portando in recessione. È veramente un governo incapace”,