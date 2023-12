La Lazio perde contro l’Atletico Madrid nell’ultimo turno del girone di Champions League e passa come seconda del girone E. Ai biancocelesti – come all’Inter – toccherà quindi un accoppiamento di fuoco negli ottavi. La squadra di Diego Simeone si è imposta per 2-0 con un gol per tempo. Il vantaggio è stato firmato da una rete di Griezmann al 6′. Quindi dopo il annullato ad Hermoso al 38′ per fuorigioco, è arrivato il raddoppio dopo l’intervallo. A siglarlo è stato Samuel Lino al 51′. L’Atletico – confermatosi invincibile in casa – ha avuto anche altre diverse occasioni, una delle quali fallita clamorosamente da Alvaro Morata.