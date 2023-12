“Vari commentatori hanno scritto che ci sarà assalto all’indipendenza della Corte da parte della maggioranza. È un allarmismo di un costituzionalismo ansiogeno che non è in linea con le regole vigenti. Oggi non è possibile nessuna occupazione della Corte costituzionale”. Così il neo presidente della Consulta Augusto Barbera rispondendo alle domande dei giornalisti e precisando che “se questa maggioranza vuole eleggere il giudice” mancante della Corte “deve mettersi d’accordo con altre forze politiche” ma “non userei il termine ‘mercato’, sono accordi che ci sono stati tante altre volte. Posso dire una cosa? Il ‘mercato’ politico c’è stato con me, Modugno e Prosperetti e credo che nessuno abbia mostrato all’interno della Corte lo stigma della provenienza. Io vedo un aspetto positivo nel fatto che si debba andare d’accordo con altre forze politiche“.