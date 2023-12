I capi di governo albanese Edi Rama e (probabilmente) quello britannico Rishi Sunak, ma nessun esponente del Partito Popolare Europeo. E il leader di Vox Santiago Abascal che oggi ha invocato una piazzale Loreto per il premier spagnolo Pedro Sanchez. La festa di Atreju alla vigilia delle elezioni europee conferma le principali alleanze di Giorgia Meloni a livello internazionale escludendo, al momento, i vertici delle istituzione comunitarie. Con un o una “mister X” – un ospite a sorpresa – che sarà svelato nelle prossime ore: con ogni probabilità sarà proprio il premier inglese Sunak che non è stato annunciato ufficialmente nel programma. Altri due ospiti non sono stati annunciati: escluso il video collegamento con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A presentare la kermesse sono stati nel pomeriggio Giovanni Donzelli (responsabile organizzazione), Francesco Filini (responsabile del programma), i capigruppo di Camera e Senato Tommaso Foti e Lucio Malan, Andrea Moi (responsabile comunicazione) e Fabio Roscani (responsabile Giovani).

La festa di Fratelli d’Italia che inizia giovedì fino a domenica a Castel Sant’Angelo è stata presentata oggi dai vertici del partito: quattro giorni di dibattiti, eventi, presentazione di libri e mostre dal titolo “Bentornato orgoglio italiano”. Sarà presente tutto il governo in diversi panel sulle rispettive materie di competenze e l’evento sarà chiuso domenica dalla stessa premier Meloni.

A colpire è soprattutto l’assenza delle due donne al vertice delle istituzioni europee, nonostante il partito ci sperasse: sia la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen, sia quella del Parlamento Ue Roberta Metsola non ci saranno. I vertici del Ppe hanno preferito evitare di andare a una festa di partito.

Non ci saranno invece i leader di Pd e M5S Elly Schlein e Giuseppe Conte. Dell’opposizione invece parteciperà Matteo Renzi che parlerà di giustizia col ministro Carlo Nordio, il sottosegretario Andrea Delmastro e la senatrice Giulia Bongiorno. Anche Carlo Calenda che discuterà di Sviluppo Economico col ministro Adolfo Urso. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli invece interverrà col ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Un caso invece è la presenza di Anna Paola Concia in videocollegamento, appena sostituita dal ministro Giuseppe Valditara nel progetto “educare alle relazioni”. Concia si confronterà con la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.

Tra i volti pop dell’evento ci sarà uno spettacolo di Federico Palmaroli (in arte Osho) e il ct della nazionale di calcio, Luciano Spalletti.