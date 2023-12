“Non accettiamo che si definisca quella di Meloni una destra sociale. Abbiamo visto solo incoerenza in quest’anno di Governo. La manovra è riuscita ad attrarre sia le critiche di Confindustria che dei sindacati. Non ci sono investimenti se non sullo stretto. La manovra è criticata in quanto iniqua, tradisce nonne e nonni come giovani tagliando sanità pubblica. Non ci serve una premier donna che non si batta per migliorare le condizioni di tutte le altre donne del paese. È vero che il PNRR prevedeva di uscire dal mercato tutelato ma è stato scritto prima della guerra in Ucraina, non è questo il momento di fare questo passaggio. Con le opposizioni dobbiamo lavorare per sottolineare le contraddizioni, se non ci fossero differenze saremmo tutti nello stesso partito.” Ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein durante la presentazione del libro di Giorgia Serughetti durante la fiera Più Libri Più Liberi a Roma.