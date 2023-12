“Le armi servono a difendere chi ha. L’anno scorso sono stati spesi 2240 miliardi di dollari in armi, ma siamo pazzi?”. Così padre Alex Zanotelli in un passaggio del suo discorso all’iniziativa organizzata ai Costruttori di Pace ad Assisi, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. “Chiediamo perdono per il nostro silenzio, ma non vedo la nostra capacità come costruttori di pace di essere efficaci. Oggi fare pace è altrettanto costoso di fare guerra, dobbiamo avere il coraggio di capirlo e fare come Ultima generazione e andare in prigione, dobbiamo abituarci alla disobbedienza civile perché altrimenti andiamo alla morte e alla catastrofe”