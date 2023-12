Improvvisamente si sono colorati di verde. Canal Grande, Navigli, Tevere e Po, in contemporanea. A tre giorni dalla conclusione della Cop28, le acque di quattro fiumi sono state tinte dagli attivisti di Extinction Rebellion con un blitz che ha coinvolto Venezia, Milano, Roma e Torino. L’intento? Denunciare “il fallimento della leadership mondiale nell’affrontare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa”, scrivono gli ambientalisti in una nota di rivendicazione.

Il colorante verde versato nelle acque è fluoresceina, un sale utilizzato come tracciante da idraulici e subacquei: “Tra qualche ora, queste acque torneranno come prima. Il colore dei nostri mari e dei nostri fiumi, però, continuerà a cambiare man mano che le temperature continueranno ad aumentare”, assicurano da Extinction Rebellion. Il blitz con la fluoresceina è stato accompagnato da altri gesti.

A Torino e a Milano, una casa ”affondata” è comparsa nelle acque verdi del Po e dei Navigli, mentre a Bologna alcuni canotti sono stati rilasciati nel famoso canale del Reno che passa in centro città, noto come “la piccola Venezia”. A Roma, l’isola Tiberina è stata circondata dalle acque verdi del Tevere. A Venezia alcune persone si sono appese con imbraghi al ponte di Rialto, sopra le acque verdi del Canal Grande.

Un gesto che ha portato la polizia a fermare 28 attivisti, portati in questura: tutti, fa sapere Extinction Rebellion, sono in stato di fermo e tra di loro ci sono anche i fotografi e l’ufficio stampa. Un “fatto gravissimo”, dicono dal movimento. Non l’ha presa bene il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: “Ancora gli eco-vandali! Abbiamo dovuto interrompere il pubblico servizio per precauzione, visto le loro acrobazie e le loro bravate”, ha scritto sui social dopo il blitz. “Stavolta – ha annunciato – li denunciamo anche per interruzione di pubblico servizio e speriamo tanto che in galera ci finiscano proprio”. Al sindaco ha ribattuto sempre Extinction Rebellion: “Ha dimenticato che le pene le decidono i magistrati e non i politici”.