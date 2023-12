Blitz di Ultima Generazione a Venezia. Gli attivisti per il clima hanno protestato esponendo uno striscione con lo slogan “fondo riparazione” davanti alla basilica di San Marco, dopo aver imbrattato le mura esterne della chiesa. Gli ambientalisti hanno spruzzato Nesquik sulla facciata laterale destra della Basilica e versato del liquido misto a fango sulle colonne. “Vogliono che andiamo a lavorare e a studiare, ma non abbiamo un futuro – grida una di loro -. Non ho un futuro e devo fare queste cose solo perché ho paura, perché il governo non mi tutela. Siamo arrabbiati, non ce la facciamo più. Vogliamo solo giustizia”. Una donna e una bambina si sono avvicinate agli attivisti, tenendo per qualche secondo insieme a loro lo striscione.

Gli attivisti hanno anche mostrato un cartello con le foto dei dodici cittadini di Ultima Generazione che sono rimasti in carcere per tre giorni dopo un blocco stradale a Fiumicino. Successivamente sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno portato via i manifestanti.