“Oggi abbiamo firmato con la Regione Lombardia un progetto di riqualificazione da 1 miliardo e 800 milioni di euro, sulla base dei fondi europei di coesione”. Così ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa organizzato al padiglione 6 di Fieramilano a Rho, subito dopo la firma dell’accordo di coesione tra governo e Regione Lombardia con il presidente Attilio Fontana. “Ci concentriamo su mobilità, riqualificazione urbana e delle università – ha continuato la premier – e in tutto questo c’è il progetto di creare un ‘boschetto della musica’, visto che noi abbiamo conosciuto Rogoredo come ‘boschetto della droga’. Il capo del governo ha dunque annunciato la costruzione di un nuovo e innovativo campus per il Conservatorio “Giuseppe Verdi” nella zona, per “permettere agli studenti di avere un luogo dove crescere e socializzare”.