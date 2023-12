L’attuale situazione a Gaza è complessa ed è evidente che sostenere la cessazione della lotta armata è molto difficile a causa della coincidenza di numerosi fattori, primo tra tutti il voler costruire una tregua duratura basata esclusivamente sulla questione precaria degli ostaggi. Nonostante ciò è imperativo lottare per un cessate il fuoco a lungo termine come mezzo per garantire una pace duratura.

Si prevedeva che la risoluzione della questione degli ostaggi potesse rappresentare una sfida nel persuadere gli israeliani a sostenere un cessate il fuoco duraturo, ma le continue minacce rendono difficile per loro prendere in considerazione anche solo l’idea di fermarsi. La recente escalation in Cisgiordania e le operazioni militari israeliane a Jenin indicano che esiste una forte determinazione all’interno della leadership israeliana in materia di sicurezza nell’affrontare le minacce provenienti sia da Gaza che dalla Cisgiordania. Gli israeliani si stanno concentrando sulla neutralizzazione di queste minacce, indipendentemente dalle potenziali implicazioni. È evidente che siamo di fronte a una situazione complessa in cui entrano in gioco molteplici fattori.

Nel contempo, la situazione storica sottostante a Gaza sembra manifestarsi sul terreno. Si ritiene che siano necessarie strategie pratiche per affrontare la catastrofe attuale, essenziali per contrastare il sostegno a una nuova guerra aperta con Israele, come è accaduto nella scorsa settimana. Inoltre, ci sarà una maggiore pressione internazionale legata alle questioni sociali e umanitarie. Il soccorso per contrastare la crisi umanitaria deve avvenire sotto l’egida della comunità internazionale, portando a un nuovo approccio su come affrontare l’intera situazione a Gaza.

La crisi umanitaria a Gaza necessita di un approccio globale a lungo termine. Gli aiuti immediati sono fondamentali, ma la crisi non può essere vista solo dalla prospettiva del cibo e dei farmaci. È inoltre fondamentale considerare la ricostruzione delle infrastrutture e la creazione di una situazione più stabile. Ciò solleva interrogativi su chi sarà responsabile per Gaza e su come verranno attuati i piani. È evidente che le preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza giocheranno un ruolo nel processo decisionale rispetto a questa situazione, che nella sua complessità richiede un’attenta considerazione e la collaborazione da parte della comunità internazionale.

Dal punto di vista di Hamas, la questione degli ostaggi avrebbe potuto essere utilizzata strategicamente per evitare o contenere la guerra. Tuttavia, dopo decenni di conflitto, sembra che Hamas abbia trovato difficile sfruttare questo aspetto come vantaggio strategico. Per loro è diventato sempre più un peso, poiché prolunga il cessate il fuoco ma limita le loro opzioni politiche. Gli israeliani, d’altro canto, sono determinati a riprendere la lotta e raggiungere il proprio obiettivo di una Gaza smilitarizzata senza Hamas. Ciò mette Hamas sotto un’enorme pressione e l’unica via da seguire potrebbe essere un cessate il fuoco duraturo abbinato a un accordo politico significativo.

Da un punto di vista regionale, questo conflitto ha implicazioni più ampie. Le azioni degli Houthi nel Mar Rosso hanno, infatti, esercitato pressioni sugli Stati Uniti per garantire il commercio internazionale e la navigazione, situazione simile al movimento di pirateria in Somalia che ha richiesto l’intervento internazionale. Ciò potrebbe potenzialmente intensificare le tensioni regionali. Mentre Hezbollah è riuscito a mantenere un confronto equilibrato e la Siria è in qualche modo scomparsa dal quadro, stanno emergendo milizie irachene che cercano una presenza.

Gli israeliani credono che Damasco e la geografia siriana svolgano un ruolo significativo nel rappresentare una minaccia per Israele. Di conseguenza, potremmo assistere ad una graduale escalation, e gli israeliani potrebbero impegnarsi in operazioni selettive a Gaza per contrastare il potere di Hamas e ostacolare la sua capacità di lanciare futuri attacchi.