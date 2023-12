“La bagarre alla Camera? Un po’ sorrido, M5s, Pd ci dicono che il salario minimo è l’unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l’hanno fatta, e mi incuriosisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare il salario minimo ma quando vanno a firmare i contratti collettivi accettano contratti da poco più di cinque euro all’ora come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata”. Così Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5 rispondendo a una domanda del conduttore su quanto accaduto in Aula, a Montecitorio, sul salario minimo. “Bisognerebbe essere un po’ più coerenti”, ha aggiunto.