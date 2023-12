Hanno scavato un buco nel muro di Domino’s Pizza – chiusa da tempo – e attraverso il tunnel sono riusciti a entrare nella banca senza destare sospetti. Quattro uomini hanno fatto irruzione nella Bpm di piazza Salgari a Calvairate (Milano) intorno alle 9:30 di mercoledì.

Una volta entrati nella filiale, la banda ha minacciato i dipendenti e ha legato con delle fascette le mani e i piedi di sette persone. I rapinatori hanno costretto due impiegati ad accompagnarli alla cassaforte, da cui hanno rubato 160mila euro. I quattro uomini hanno avuto all’incirca mezz’ora di tempo per fuggire, perché i dipendenti sono riusciti a chiamare la polizia solo intorno alle 10, solo dopo essersi liberati dalle fascette. Sono in corso le indagini da parte degli investigatori per fare chiarezza sull’accaduto e rintracciare la banda. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica per fare dei rilievi. Dalle prime testimonianze, gli impiegati hanno raccontato di aver riconosciuto l’accento campano e quello siciliano quando hanno sentito parlare i rapinatori.