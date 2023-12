“Segreti sui miei quaderni? Di segreti me ne sono rimasti pochi perché la mia vita ormai è tutta in piazza”. Così la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda del conduttore sul contenuto delle sue agende. “Se si è parlato troppo delle mie questioni personali? Delle volte si è parlato senza pietà – continua la presidente del Consiglio – Ma, alla fine, elmetto in testa e si combatte”.