La Juventus ha voluto celebrare Andrea Agnelli nel giorno del suo 48esimo compleanno: “19 trofei conquistati insieme. Buon compleanno Andrea!”, il breve messaggio apparso sui profili social bianconeri. Tanto è bastato per scatenare le nostalgie dei tifosi della Vecchia Signora: in molti hanno risposto con un “torna” o con la citazione “il mio presidente“.

Agnelli ha lasciato la guida della Juventus poco più di dodici mesi fa, il 28 novembre 2022, rassegnando le dimissioni dopo 12 anni insieme a tutto il Consiglio di amministrazione della società in seguito all’inchiesta Prisma della Procura di Torino. La giustizia sportiva lo ha squalificato per un totale oltre tre anni: 24 mesi di inibizione per il filone plusvalenze già confermati dal Collegio di garanzia e quindi ormai definitivi, oltre ai 16 mesi decisi per il secondo filone dell’inchiesta, quello sulla famosa manovra stipendi. Agnelli infatti per questo procedimento è stato l’unico a non accettare il patteggiamento con la Procura federale.