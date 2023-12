La situazione umanitaria a Gaza è sempre più grave e drammatica. La carenza di cibo ha spinto alcuni palestinesi a saccheggiare un negozio a Khan Younis, città nel sud della Striscia sottosta in questi giorni ad attacchi senza sosta. Le forze israeliane hanno circondato la città, la seconda più grande dopo Gaza City, combattendo i militanti di Hamas per strade ed edifici in alcuni degli scontri più intensi dei due mesi di guerra.