“La risposta ai cambiamenti climatici è un tema particolare urgenza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a San Marino dove si trovava in visita di Stato, è tornato a parlare dell’ambiente e in particolare delle conseguenze del clima che cambia. Ricordando le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna “Guardiamo infatti con grave preoccupazione all’emergenza climatica che colpisce con particolare violenza la nostra regione mediterranea, con fenomeni climatici estremi che stanno gravemente danneggiando il nostro ecosistema e minacciando il nostro stile di vita. Insieme ai Presidenti dei Paesi del Mediterraneo che fanno parte del gruppo Arraiolos, abbiamo rivolto un appello all’azione, affinché si adottino iniziative urgenti ed efficaci per arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica”, ha continuato il Capo dello Stato.