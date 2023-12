“Comunico la mia volontà di ritirare la mia firma da questa proposta di legge. Questa non è più la proposta di legge di salario minimo delle opposizioni, perché la maggioranza l’ha svuotata di ogni significato con la consueta arroganza. Togliamo le nostre firme: non nel nostro nome state tradendo le attese dei lavoratori”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenuta alla Camera durante la discussione sul salario minimo. “Vergognatevi – ha aggiunto – non avete nemmeno il coraggio di guardare negli occhi i lavoratori sottopagati”.