Piazza gremita a Padova per i funerali di Giulia Cecchettin. Migliaia di persone hanno sfidato il freddo per salutare per l’ultima volta la studentessa uccisa dall’ex fidanzato. Come già successo in diverse manifestazioni contro la violenza sulle donne, anche questa piazza ha raccolto l’invito della sorella di Giulia a “fare rumore” contro i femminicidi e, all’uscita del feretro, ha salutato la bara agitando mazzi di chiavi.