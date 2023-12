Una neonata è morta subito dopo il parto in casa, nell’abitazione della madre a Cisternino, in provincia di Brindisi. La donna, soccorsa sul posto dai sanitari per un’emorragia, è stata trasferita all’Ospedale Perrino di Brindisi dove attualmente risulta ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Non sono ancora note le cause del decesso della piccola, su cui sono in corso gli accertamenti della Procura di Brindisi. La vicenda è stata confermata dall’Asl locale.